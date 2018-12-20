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Adana'da bir garip olay! "Kadın kılığına girerek beni öldürmeye çalıştılar"

Askerden izne gelen genci silah ve bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan kişilerin yeğeni Huriye G. "Beni kadın kılığına girip öldürmeye çalıştılar. Ben de şikayetçi olunca 21 yıl hapis cezası alan kişi şikayetimden vazgeçmemi istedi, vazgeçmeyince dayılarıma bu iftirayı attılar" diyerek savunma yaptı.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:57
Adana'da bir garip olay! "Kadın kılığına girerek beni öldürmeye çalıştılar"

Diyarbakır’da vatani görevini yapan Abdi G. (21) izin alarak Adana’ya ailesini ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte evlerinin avlusunda oturduğu sırada kar maskeli 4 kişi baskın yaptı. Silahla ve bıçakla yaralanan Abdi G. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Abdi G., bir gün sonra polis merkezine gelerek verdiği ifadede kendisini A.K. ve İ.K.’nin vurduğunu, diğer 2 kişiyi tanımadığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

A.K. ve İ.K.’nin tutuklanmasının ardından yeğenleri Huriye G., dayılarına iftira atıldığını ileri sürdü.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Huriye G., kendisini yaklaşık 13 ay önce kadın kılığına giren Salih G.’nin bıçakladığını, bu olaydan ve ablasına yapılan döner bıçaklı saldırıdan dolayı Salih G.’nin 21 yıl hapis cezası aldığını belirterek "Bu şahıslar benim bu davadan vazgeçmemi istediler. Ben de davadan vazgeçmeyince bizi tehdit etmeye başladılar. Bu yaralanan genç de Salih G.’nin akrabası oluyor. Bu genci babası Mehmet G. kendisi hafif şekilde yaraladı, benim dayılarımın üzerine suçu atarak bizden intikam almaya çalışıyorlar. Ancak iki dayımın da evde olduğunu belgeleyen deliller var. Onları ortaya koyup bunların bize attığı iftirayı ortaya koyacağız. Bu delilleri bulduktan sonra bu aileye bize iftira atmaktan suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:57
  1. Diyarbakır
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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