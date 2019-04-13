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Adana’da bin 275 polisin katıldığı “Huzur ve Güven Uygulaması 2” yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 farklı noktada “Huzur ve Güven Uygulaması 2” gerçekleştirdi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:30
Adana’da bin 275 polisin katıldığı “Huzur ve Güven Uygulaması 2” yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 farklı noktada “Huzur ve Güven Uygulaması 2” gerçekleştirdi.



Adana genelinde, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde ’Adana Huzur ve Güven-2 Uygulaması’ adı altında yol kontrolü ve umuma açık mekanların denetimleri yapıldı. 146 ekip, 1275 emniyet mensubu, 2 eğitimli dedektör köpek ve 1 hava ekibinin katılımıyla kapsamlı uygulama gerçekleştirildi. Bunun yanında drone uçurularak ekiplere havadan destek sağlandı. Uygulamalar devam ederken denetimde bulunan Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yavuzlar uygulama noktasını ziyaret etti. Aktaş, burada çocuklarla sohbet edip onlara oyuncak araba hediye etti.



Uygulama kapsamında, 5 bin 466 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı. 14 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 3 bin 279 araç kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. Toplamda 88 araca 40 bin 680 Türk lirası para cezası uygulandı. Araçlarda yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 şarjörle 38 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3,12 gram esrar ele geçirildi.


Uygulamalar gece yarısına kadar devam etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 00:30
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