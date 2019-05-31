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Adana’da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Adana’da Seyhan Baraj Gölü kıyısına bici bici tezgahı kurmalarına zabıta tarafından izin verilmeyen 2 kişi kendilerini yakmak istedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:21
Adana’da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Adana’da Seyhan Baraj Gölü kıyısına bici bici tezgahı kurmalarına zabıta tarafından izin verilmeyen 2 kişi kendilerini yakmak istedi.


Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Göl Mahallesinde bici bici satıcısı 2 kişi Seyhan Baraj Gölü kenarına izin almadan tezgah kurmak istedi. Zabıta ekipleri, tezgah kurmak isteyen kişilere, Adnan Menderes Bulvarında artık seyyara izin verilmeyeceğini diğer tezgahların da yıkılacağını söyledi. Bu uyarıya rağmen şahıslar tezgahı yapmaya devam etti. Zabıta ekipleri, 2 kişinin uyarıları dinlemeyip tezgah kurmaya devam edince polisten yardım istedi. Olay yerine çevik kuvvet polisi gönderilirken, yıkım için iş makineleri ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Bunun üzerine bici bici satıcısı iki kişi ellerine benzin bidonunu alarak kendilerini yakmakla tehdit etti. Bir süre yaptıkları tezgahın üzerine çıkarak yıktırmamak için benzin bidonu ile kendilerini yakmakla tehdit eden satıcılar, daha sonra ikna edilerek eylemlerinden vazgeçti. Ekipler kurulan tezgahı yıktı.


Bici bici satıcıları daha öncede evlerinin yıkıldığını kendilerinin de herkes gibi iş yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, bulvara 15 gün önce kurulan içkili büfeleri olduğunu herkese eşit davranılması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:21
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