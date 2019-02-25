0553 313 94 23

Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

25 Şubat 2019 Pazartesi 04:07
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

ADANA (AA) - Adana'da çıkan bıçaklı tartışmada bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde Y.G. (16) ile C.S. ve N.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S. ve N.G, Y.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Y.G'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Y.G, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 04:07
  1. Adana
  2. bıçak
  3. kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
    1. 16 yaşındaki genç bıçaklanarak..
    2. Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli..
    3. Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    4. İşte TFF 1.Lig'de haftanın toplu..
    5. Bayburt’ta yangın
    6. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    7. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    8. Real Madrid'den kritik galibiyet!
    9. Kar ve tipi nedeniyle 31 kara yolu..
    10. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    11. Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin..
    12. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Bu gol,..
    13. Juventus 3 puanı tek golle aldı!..
    14. Bursa ile Moskova arasında önemli..
    15. Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda..
    16. Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi
    17. İşte Tamer Tuna'nın yeni adresi!..
    18. Ahmet Çakar: İçinde Galatasaray..
    19. Eski hakem Erman Toroğlu: Galatasaray..
    20. Ataşehir’de riskli İmar İskan blokları..
    21. Mısır ve Tunus cumhurbaşkanları..
    22. BM Venezuela sınırındaki şiddet..
    23. Adana’da çıkan yangında anne ve bebeği..
    24. Başkentte silahlı market soygunu
    25. Serdar Ali Çelikler derbi tahminini..
    26. Erdoğan Öngeç ailesine misafir oldu
    27. Kahramanmaraş’ta alacak verecek..
    28. İki grup arasında taşlı sopalı kavga!
    29. Avrupa ülkesinde uçak kazası! Ölüler var
    30. Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!