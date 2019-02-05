Adana'da bıçakla yaralama

Adana'da bıçakla yaralama05 Şubat 2019 Salı 22:10
ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler, Bülent A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bülent A'yı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Bülent A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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