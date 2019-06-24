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Adana’da "Ben Sadece Bir Çocuğum" projesi

Türkiye, İtalya, İspanya, Çekya, Litvanya ve Polonya’dan gelen 37 genç, Adana’da “I Am Just A Child”-“Ben Sadece Bir Çocuğum” adlı proje kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği’nin (ÇKHD) ortaklığı ile etkinlikler yürütüyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
Adana’da "Ben Sadece Bir Çocuğum" projesi

Türkiye, İtalya, İspanya, Çekya, Litvanya ve Polonya’dan gelen 37 genç, Adana’da “I Am Just A Child”-“Ben Sadece Bir Çocuğum” adlı proje kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği’nin (ÇKHD) ortaklığı ile etkinlikler yürütüyor.


20 Haziran 2019 tarihinde proje koordinatörü Murat Kaya önderliğinde “I Am Just A Child” - “Ben Sadece Bir Çocuğum” projesi çerçevesinde bir araya gelen gençler, çocuklarla, ailelerle çocuk istismarını önlemeye yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, çocuk istismarının önüne nasıl geçilebileceğine dair fikir alışverişi yaparak pandomim, kısa film gösterileri, sunumlar, fidan dikimi gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.


Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda bir araya gelen gençler ile Çocuk ve Kadın Hakları yetkilileri buluştular. ÇKHD Başkanı Çiğdem Akça sunum yaparak, Adana’daki kendilerine ulaşan çocuk istismarı vakaları, işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşları, bireysel sosyal, hukuki ve psikolojik destek, toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan görsel ve yazılı açıklamalar, çocuklara ve velilere yönelik panel ve seminerler ve hibe desteği alarak yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi.Akça, "Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olan pedofili, çocuk işçiliği ve çocuğun her türlü hak ihlali için birlikte mücadele ederek, çözüm odaklı çalışmalar yapmalıyız" dedi.


Aile Hekimleri Derneği’ni temsilen toplantıya katılan Dr Emine Yeni ise aile hekimliği üzerinden vaka tespiti, takibi ve tedavisi hakkında, Türkiye de geçerli olan yasa ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
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