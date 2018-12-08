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Adana'da belediye binasındaki silahlı saldırı

Saldırıda hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan'ın cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:44
Adana'da belediye binasındaki silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan'ın cenazeleri yakınlarına verildi.

Zabıta memuru A.A'nın dün akşam saatlerinde belediye binasındaki silahlı saldırısında yaralanarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Aydoğdu (51) ve Aykan'ın (52) cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Aydoğdu'nun devre arkadaşları olduğu öğrenilen Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Adana Adli Tıp Kurumuna gelerek emekli emniyet müdürünün ailesine başsağlığı diledi.

Definden önce Çukurova Belediyesinde, Aydoğdu ve Aykan için tören düzenlenmesi planlandığı bildirildi.

Çukurova Belediyesinde dün akşam saatlerinde zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu Aydoğdu, Aykan ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir yaralanmıştı. Aydoğdu ile Aykan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:44
  1. Adana
  2. Çukurova
  3. silahlı saldırı

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