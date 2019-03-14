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Adana'da BBP'den Cumhur İttifakı'na destek

BBP İl Başkanı Ahmet Şahin: - "Adana'da 15 ilçede kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Büyükşehir'de, Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü destekliyoruz"- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: - "Bu iş birliği inşallah hem ülkemizin hem milletimizin hem şehrimizin hem de hemşehrilerimizin hayrına olacaktır"

14 Mart 2019 Perşembe 13:47
Adana'da BBP'den Cumhur İttifakı'na destek

ADANA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü destelediklerini açıkladı.

Şahin, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, yerel seçimlerin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Parti olarak Adana'da 15 ilçede kendi adaylarıyla seçime girdiklerine aktaran Şahin, "Büyükşehir'de, Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü destekliyoruz. Tüm belediye başkan adaylarımızın başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de "Bu iş birliği inşallah hem ülkemizin hem milletimizin hem şehrimizin hem de hemşehrilerimizin hayrına olacaktır. Bu durum Adana'mıza hemşehrilerimize muhakkak ki hizmet noktasında şevkimizi artıracaktır. Hiç kimseyi de mahcup etmeyeceğimizi burada bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. BBP kardeşlerimize, adaylarımıza ve değerli il başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile BBP ilçe başkanları, belediye başkan adayları ile meclis üyeleri katıldı.



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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:47
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