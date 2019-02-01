0553 313 94 23

Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi

Hayatını kaybeden 3 kişiden babaanne Elzem ve torunu Haydar Ateş'in cenazeleri Karataş ilçesine gönderildi- Elzem ve Haydar Ateş'in Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın teyzesi ve teyze torunu olduğu öğrenildi

01 Şubat 2019 Cuma 12:21
Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi

ADANA (AA) - Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkanları taşıyan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu ölen Elzem Ateş ile torunu Haydar Ateş'in cenazeleri, Karataş ilçesine gönderildi.

Karataş Belediyesine ait sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 C 9242 plakalı midibüsün Adana-Karataş yolu Solaklı mevkisinde operatör İbrahim Çeker yönetimindeki 4202028 plakalı kepçeyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Elzem ve Haydar Ateş'in cenazeleri, otopsi sonrası Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal da teyzesi ve teyze torunu olan Elzem ve Haydar Ateş'in cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumuna geldi.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, askere gitmek için teyzesi torunu Haydar Ateş'in asker uğurlaması için yakınlarını Adana'ya getiren midibüs ile bir iş makinesinin çarpıştığını belirtti.

Ünal, "Adana'ya asker uğurlamaya gelirken şoför, ters yönde bir iş makinesinin ışıksız geldiğini görüyor ve birdenbire iki araç kafa kafaya o anda birbirine giriyor. Hepimiz acıları yaşıyoruz. Acının ifadesi olabilir mi?" dedi.

Öte yandan ilçeye götürülen cenazelerin yurt dışından gelecek akrabaların törene katılabilmeleri için yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Murat Kazım Aydın'ın da cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Bu arada hayatını kaybeden Haydar Ateş'in asker tıraşı olduğu ve kaza yapan araçla Adana'ya geldiği son anları cep telefonları tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

Adana'da dün meydana gelen kazada Elzem ve Haydar Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirmiş, 20 yaralı hastanelere kaldırılmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:21
  1. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "BM heyeti ses kayıtlarını dinleyecek"
    1. "BM heyeti ses kayıtlarını dinleyecek"
    2. Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel..
    3. Vodafone’dan genç yeteneklere fırsat
    4. Türk Donanması, Hollandalı askerlerin..
    5. "Cumhur İttifakı milletimizin bize..
    6. İşCep'ten hayatı kolaylaştıran yeni..
    7. Teknosa iş ortakları ile buluştu
    8. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar..
    9. Küresel Riskler Raporu Semineri
    10. Yunanistan'a kaçan askerlerin de..
    11. İlaçta kur kıskacı
    12. Türk kahvesi Tahranlıların da ilgi..
    13. İran yargısı internet erişimini..
    14. "Mehmetçik'in yeni süngüsü"..
    15. Yeni moda: E-spor ekonomisi
    16. Antalyaspor'da Beşiktaş maçı..
    17. Honda fırsatları şubatta da devam ediyor
    18. Türk Telekom ve Huawei'den 5G'li yeni..
    19. CHP'den Bursa'da veba salgını iddiası
    20. CHP-HDP ittifakına PKK'dan destek!
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti