Adana’da 8 Mart’ta belediye otobüsü ve metro kadın ve çocuklara ücretsiz

Adana Büyükşehir Belediye Meclis, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın ve çocukların ücretsiz taşınması kararı alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi Murat Cevheribucak, Ahmet Tanrıverdi ve Mehmet Esendemir başkanlığında toplandı. 43 maddenin görüşüldüğü mecliste bir madde hariç hepsi oybirliği halinde kabul edildi.

Gündemin 26 maddesinde, CHP’li Bahri Ulaş Çetinkaya, Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan Balıkçılar Pazarı civarındaki kent meydanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değişikliğe itiraz ettiklerini ve meclisten de itirazın kabulü için oy verilmesini istedi. Çetinkaya, “8 ay önce bu meclis bir karar aldı, bu 8 ay içerisinde bu mecliste olağanüstü bir farklılık olmadı. Biz hiçbir yeri değiştirmedik. Hani Hüseyin Bey de bahsediyordu ya, planların bir ahlakı olmalı, planlar yapılırken etrafı olumsuz etkilememeli diyordu. Burada da herhangi olumsuz bir şey düşünmüyoruz. Gözden kaçan bir şey olduğunu düşünüyoruz. 8 ay önce meclisin aldığı kararın bu kadar sık değişmesini doğru olmadığını sizler de biliyorsunuz. Burada bu kurucu mecliste yaklaşık 80 kişiyiz, 80 kişi de bugüne kadar birbirine bağırmadı, incitmedi ve husumet içerinde bir karar almadı. Bunun altını özellikle çiziyorum. Buranın dönüşmesi için bir ilçe belediyesinin üstün gayretiyle bir kamulaştırma gideri ortaya çıkıyor. İster istemez de etrafında gerek konut sayısında gerek iş yeri sayısında yeni bir artış olacak. Bu artış olurken de bu binalar kentsel dönüşüm uğradığında yolun karşı tarafı otomatikman değişecek. Sizler de hatırlarsanız bunu bizzat belediye başkanları da ifade etti, çekme mesafelerinde artırarak yeniden yapılar dönüşürken bu yollar açılsın istendi. Açıkladığım görüşler çerçevesinde biz bu itiraz kararının kabulünü istiyoruz, sizler de yeniden komisyon kararını düşünürseniz seviniriz” dedi.

Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak, bu konuşmadan sonra önce CHP’li Bahri Ulaş Çetinkaya’nın itiraz teklifini oyladı, teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Adana’da belediye otobüsü ve metroda kadınların ve yanlarındaki çocukların ücretsiz taşınması kararını oy birliği ile kabul etti.

Çiçekli Mahallesinde Kırsal Kalınma Ajansı’ndan sağlanan desteklerle üretim yapan çiftçilerin zarar ettiği belirtilerek, bu zararların karşılanması için CHP’li Bahri Ulaş Çetinkaya’nın 500 bin lira borçlanma yetkisi teklifi ise idareden geldiği şekliyle 400 bin lira olarak kabul edildi.

Çukurova ilçesindeki bir bulvara ise Gazeteciler Bulvarı adı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 11 Mart 2019 Pazartesi günü devam edecek.