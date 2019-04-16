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Seçim 2019 Sayfası

Adana'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

16 Nisan 2019 Salı 17:44
Adana'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan otoban kavşağındaki yol kontrollerinde, Osmaniye istikametinden Adana yönüne giden İ.D'nin (39) kullandığı 31 YA 763 plakalı ve M.O. (30) yönetimindeki 80 DV 596 plakalı iki yolcu otobüsünde Afgan kökenlilerin olduğunu belirledi.

Yapılan kontrollerde 60 Afgan uyruklunun pasaportlarının sahte olduğunu tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla aralarında sürücülerin de olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:44
  1. Afgan
  2. Göçmen

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