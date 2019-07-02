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Adana’da 5 torbacı göz altına alındı

Adana’da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 08:59
Adana’da 5 torbacı göz altına alındı

Adana’da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi ile merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı.


Torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Osman K. (24), Emrah S. (18), Emre B. (21), Ferhat Ç. (18), F.M. (16) gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 pakette 22 gram esrar, 12 extacy hap, 22 gram skunk maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 2 bin 575 lira para ele geçirildi.


Göz altına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:59
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