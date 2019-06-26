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Adana'da 42 dereceyi bulan sıcaklık, vatandaşları bunalttı!

Adana'da 42 dereceyi bulan aşırı sıcak hava nedeniyle, şehirde yaşayan vatandaşlar, gölgelere sığınmak zorunda kaldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:27
Adana'da 42 dereceyi bulan sıcaklık, vatandaşları bunalttı!

Adana'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.30’da gölgede 39 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklara aldırış etmeden işlerine devam etti. Sokak hayvanları parklardaki süs havuzlarında serinledi. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:27
  1. Adana
  2. Hava sıcaklığı
  3. aşırı sıcak havalar
  4. vatandaşlar gölgeye sığındı

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