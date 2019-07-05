0553 313 94 23

Adana’da 4 milyon 795 bin euroluk vurgunun firarilerinden biri yakalandı

Adana’da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4 milyon 795 bin euroluk vurgunda zanlıların kaçtığı lüks otomobili kullanan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:47
Adana’da 4 milyon 795 bin euroluk vurgunun firarilerinden biri yakalandı

Adana’da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4 milyon 795 bin euroluk vurgunda zanlıların kaçtığı lüks otomobili kullanan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.


Adana’da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Tuncay B. (24), Mehmet Gül (38), Ahmet Kaplan (42) olayın ardından yakaladı.


Burak Ekinci, soygundan sonra Atilla Can Ö.’nün (21) kullandığı lüks otomobille diğer suç ortakları Mehmet Emin G. (36), Hasan B. (30), olay yerine 25 kilometre uzaklıktaki Çatalan Barajı’na gitti. Atilla Can Ö. otomobille şehir merkezine geri dönerken, diğer üç zanlı ise izlerini kaybettirdi. Atilla Can Ö., şehre döndükten sonra Abdulsamet B.’yi de yanına alarak otomobille gezmeye başladı. Otomobil merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bozuldu. Zanlılar aracı kilitleyerek, belediye otobüsüne binip kaçtı.


İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyerek, Atilla Can Ö.’nün saklandığı yeri tespit etti. Bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Engin K.’nın Atilla Can Ö.’yü gizlediğini belirleyen polis, Yeşiloba Mahallesi’ndeki ikamete şok baskın gerçekleştirerek şahısları göz altına aldı.


Baskında gözaltına alınan Engin K. ile Atilla Can Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez başpehlivan olmak istiyor
    1. İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez..
    2. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    3. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    4. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    5. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    6. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    7. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    8. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    9. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    10. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    11. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    12. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    13. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    14. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    15. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    16. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    17. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    18. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    19. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    20. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    21. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    22. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    23. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    24. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    25. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    26. Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri..
    27. Seyitgazi Okuyor
    28. Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo..
    29. Avrupa ülkesi karıştı! Kışla..
    30. 74’lük yan kesici yakalandı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"