Adana'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası davası

ADANA (AA) - Adana'da, asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla haklarında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan biri tutuklu iki sürücünün yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu iş makinesi sürücüsü İbrahim Ç. ile tutuksuz midibüs şoförü İ.H.Ö. ve kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanık İbrahim Ç. savunmasında, trafik kazasını kendisinin değil babasının yaptığını ileri sürerek, "Bir evlat olarak suçu üstüme almak istedim. Karakola gidip teslim oldum. Böyle bir şey yaptığım için pişmanım. Olayın oluş şeklini arkadaşım H.C'den öğrendim. Öğrendiklerimle kazayı ifademde anlatmaya çalışmıştım. Olaydan dolayı çok pişmanım, çok üzgünüm." dedi.

Midibüs sürücüsü İ.H.Ö. ise hastanede kendine geldiğini belirterek, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı.

Kazada oğlu Murat Kazım Aydın'ı kaybeden müşteki Sibel Görür ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Ç'nin tutukluluğunun devamına, kazayı babasının yaptığı iddiası nedeniyle baba Abdulkerim Ç'nin de dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Karataş ilçesinde, Haydar Ateş'in askere uğurlanması için kiralanan İ.H.Ö. yönetimindeki 01 C 9242 plakalı midibüs, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş yolunda İbrahim Ç'nin kullandığı iş makinesiyle çarpışmıştı. Kazada asker adayı Haydar Ateş (22) ile Elzem Ateş (78) ve Murat Kazım Aydın (18) hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Bilirkişi raporunda sürücülerden İbrahim Ç'nin asli, İ.H.Ö'nün ise tali kusurlu olduğu belirtilmiş, hazırlanan iddianamede sürücülerin 15 yıla kadar hapsi istenmişti.