Adana’da 255 litre kaçak içki ele geçirildi
Adana’da 255 litre kaçak içki ele geçirildi.01 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
Adana’da 255 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde bir evde kaçak içki olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, 255 litre kaçak içki ve 6,5 litre anason maddesi ele geçirdi. Evde bulunan A.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçak içkiler ise imha edildi.
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