Adana’da 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine bayramlık hediye edildi

Ülfet Derneği ve İyilikder Adana Temsilciliği, 2019 Ramazan yardımları kapsamında 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine bayramlık yardımında bulundu.

Ülfet Eğitim ve Dayanışma Derneği ile ortak yürüttüğü proje kapsamında, İyilikder Adana Temsilciliği binasını, kıyafet, ayakkabı ve gıda yardımlarının yapıldığı bir mağazaya dönüştürdü. 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk, mağazaya dönüştürülen binadabayramlıklarını seçerek almanın mutluluğunu yaşadı. Yardımlar kapsamında yüzlerce kişiye yönelik de çeşitli yardım organizasyonları yapıldı.

Giyecekleri kıyafetleri zevkleri ve bedenlerine göre seçerek alma ayrıcalığını elde eden çocuklar ve anneleri, kendilerine mağazada alışveriş yapıyor gibi bayramlık seçme şansı sunan dernek yöneticilerine teşekkür etti.

2019 Ramazan ayı kapsamında 300 aileye gıda paketi yardımı yaparak 600 yetime de iftar yemeği ikramında bulunuldu. 54 aileye de bayram harçlığı dağıtan Ülfet Derneği ve İyilikder Adana Temsilciliği, 50 aileye de adak eti dağıttı.

Yaklaşık bin kişiye kıyafet ve ayakkabı giydirmeyi planladıklarını ancak 2 binden fazla kişinin bu projeden faydalandığını belirten Ülfet Derneği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda yetimlerle büyük bir heyecan yaşıyoruz. Onları giydirmek gerçekten bize sevinç veriyor, yetimler kendi giyeceklerini beğenerek, sevinçle seçiyor. Bayramlık alan yetimlerin arasında Türk ve Suriyeliler var. İhtiyaç sahibi kimse, yetim kimse, hangisine ulaşmışsak veya onlar bize ulaşmışsa hepsinin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.