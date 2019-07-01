0553 313 94 23

Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da karpuzun tarlada ortalama 25 kuruşa düşmesiyle, Çukurova Belediyesi 15 ton karpuz alıp üreticiye destek olurken, ücretsiz dağıtılan karpuzları almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
Adana’da 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana’da karpuzun tarlada ortalama 25 kuruşa düşmesiyle, Çukurova Belediyesi 15 ton karpuz alıp üreticiye destek olurken, ücretsiz dağıtılan karpuzları almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ürünü tarlada kalma tehlikesi altında zor günler geçiren karpuz üreticisine destek amacıyla 15 ton karpuz satın aldı. Çetin, tır dolusu karpuzu vatandaşlara bedava dağıttı.


Adana Kabzımallar Odası Başkan Ali Batman ve hal esnafı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaretinde sorunlarını dile getirdi. Ali Batman, karpuz üreticisinin sorunlarını anlattı, üreticinin ürününün tarlada kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.


Başkan Çetin, üreticinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Üreticiye moral vermek amacıyla böyle bir uygulamaya gittik” dedi.


Üreticinin durumunun kendisini üzdüğünü belirten Başkan Soner Çetin, karpuz üreticisine moral vermek ve destek olmak istediğini ifade etti. Bir zamanlar Adana’nın tarımın başkenti olarak anıldığını söyleyen Başkan Çetin, “Ama bugün üreticinin zor durumda olması bizi derinden yaraladı. Zaman zaman narenciye zaman zaman da soğan üreticisine moral vermeye destek olmaya çalıştık. Şimdi de karpuz üreticisinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.


Görüşmede, üreticiye moral olması için başlangıç olarak 15 ton karpuz alacağını belirten Başkan Çetin, bu sözünü anında tuttu ve kamyonlarla gelen karpuzu vatandaşa dağıtmaya başladı.


Karpuz yüklü kamyonun başına geçen Başkan Soner Çetin, vatandaşlara kendi elleriyle karpuz dağıtırken, üreticiye desteğinin devam edeceğinin sözünü verdi. Çukurovalılar, Başkan Soner Çetin’in bu yaklaşımını takdirle karşıladıklarını dile getirdiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    1. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    2. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
    3. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    4. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    5. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    6. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    7. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    8. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    9. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    10. Muğla'da orman yangını
    11. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    12. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    13. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    14. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
    17. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
    18. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
    19. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
    20. Mevcut parklar da yenileniyor
    21. Belediye personelinin nezaketi, sokak..
    22. Nijerya'da yolcu teknesi battı
    23. Aydın'da makilik alanda yangın
    24. Nusaybin Ticaret Borsası’ndan Türkçe..
    25. "Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı..
    26. TOKİ 2019 şehit aileleri, harp ve..
    27. Kalıcı konutların alt yapısı bakıma..
    28. Çin'in Hong Kong idari bölgesinde..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eski futbolcu..
    30. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı