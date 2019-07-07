Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Adana’da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Adana’da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin U.T. ile yabancı uyruklu A.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.