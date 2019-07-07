Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana’da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.07 Temmuz 2019 Pazar 13:10
Adana’da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin U.T. ile yabancı uyruklu A.T. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
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