TÜRGEV Adana yükseköğretim kız öğrenci yurdu adras ve telefonları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Adana hangi ilçelerde var? Adana TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Adana hangi ilçelerde var? Adana TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları
Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Beyazevler Mah. 80036 Sok. - Çukurova / Adana [email protected] (0322) 226 17 84
TÜRGEV İstanbul yurtları adresleri ve telefonları
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