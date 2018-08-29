TÜRGEV Adana yükseköğretim kız öğrenci yurdu adras ve telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1996 yılında kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Türkiye genelinde açtığı yurtlar sayesinde binlerce öğrenciye yurt imkanı sunmakta. TÜRGEV yurt kayıtları 1-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Peki TÜRGEV Adana hangi ilçelerde var? Adana TÜRGEV yurt adresleri ve telefonları

Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Beyazevler Mah. 80036 Sok. - Çukurova / Adana [email protected] (0322) 226 17 84

TÜRGEV İstanbul yurtları adresleri ve telefonları

TÜRGEV Ankara yurtları adresleri ve telefonları