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Adana yerel seçim anketi 2019 Adana yerel seçim sonuçları | 2019 Türkiye yerel seçimleri

Adana 31 mart yerel seçim anket sonuçları. Adana’da yerel seçim anketleri son dakika oranları merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen büyükşehir belediyeleri arasında Adana yerel seçim sonuçları yer almakta. CHP'nin kalesi olarak bilinen Adana'da Cumhur İttifakının (MHP) adayı Hüseyin Sözlü ile CHP'nin adayı Zeydan Karalar yarışıyor. Peki Adana yerel seçim anketi 2019. 31 Mart yerel seçim Adana'da kim önde?

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:28
Adana yerel seçim anketi 2019 Adana yerel seçim sonuçları | 2019 Türkiye yerel seçimleri

Adana 31 mart yerel seçim anket sonuçları. Adana’da yerel seçim anketleri son dakika oranları merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen büyükşehir belediyeleri arasında Adana yerel seçim sonuçları yer almakta. CHP'nin kalesi olarak bilinen Adana'da Cumhur İttifakının (MHP) adayı Hüseyin Sözlü ile CHP'nin adayı Zeydan Karalar yarışıyor. Peki Adana yerel seçim anketi 2019. 31 Mart yerel seçim Adana'da kim önde?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC Balıkesir yerel seçim 2019 anket sonuçları 

 

Gezici Araştırma Şirketi31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,7'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade etti. Ankete karılanların % 42,3'ü CHP + İyi Parti Millet İttifakı'nın CHP adayı Zeydan Karalar'a oy vermek istediğini ifade etmekte.

Adana 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyin Sözlü % 33.6            

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32       

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

Eskişehir yerel seçim anket sonuçları 2019 Eskişehir yerel seçim sonuçları

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:28
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Isparta
  6. Eskişehir
  7. Denizli
  8. Çankırı
  9. Bursa
  10. Balıkesir
  11. Antalya
  12. Ankara
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