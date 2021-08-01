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Gündem Adana yanarken Belediye Başkanı kaburga ziyafetinde!
Gündem

Adana yanarken Belediye Başkanı kaburga ziyafetinde!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın algı operasyonu elinde patladı. İki kaburgasının kırıldığı buna rağmen yangın bölgelerine koştuğu propagandası yapıldı. Gerçekse kısa sürede ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 10:47:00 -

Türkiye, son 4 gündür 101 farklı noktada şüpheli bir şekilde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ilgili bakanlar canhıraş bir şekilde yangın çıkan bütün bölgelerde halkın yaralarını sarıyor. Ana muhalafet partisi de fondaş medya ve sosyal medya aracılığıyla toplumu zehirleyen mesnetsiz iddialar ile kargaşa çıkarmaya çalışıyor.

Sosyal medyada tag oluşturularak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iki kaburgasının kırık olduğu iddia edilirken bu halde orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiği propagandası yapıldı. Bugünse Karalar'ın kaburgacı da ziyafet verdiği ortaya çıktı.

Gerçek bugün ortaya çıktı. CHP'li Karalar'ın, Aras, "iki kaburgasının kırık olmasına rağmen orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiğini" ileri sürdüğü zamanda Kaburgacı Yaşar Usta'ya gittiği ortaya çıktı.

Kaburgacı Yaşar Usta, CHP'li Karalar'ı elleriyle beslediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yorumlar

Hkn...

sairdikmi? tabiki hayirrrrrrrrr....
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Putsavar

Yanan belediyeler genelde chp nin. Hiçbir hazırlıkları yok zındıkların
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