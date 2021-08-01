Adana yanarken Belediye Başkanı kaburga ziyafetinde!

Türkiye, son 4 gündür 101 farklı noktada şüpheli bir şekilde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ilgili bakanlar canhıraş bir şekilde yangın çıkan bütün bölgelerde halkın yaralarını sarıyor. Ana muhalafet partisi de fondaş medya ve sosyal medya aracılığıyla toplumu zehirleyen mesnetsiz iddialar ile kargaşa çıkarmaya çalışıyor.

Sosyal medyada tag oluşturularak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iki kaburgasının kırık olduğu iddia edilirken bu halde orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiği propagandası yapıldı. Bugünse Karalar'ın kaburgacı da ziyafet verdiği ortaya çıktı. Gerçek bugün ortaya çıktı. CHP'li Karalar'ın, Aras, "iki kaburgasının kırık olmasına rağmen orman yangını bölgelerinde büyük fedakarlık gösterdiğini" ileri sürdüğü zamanda Kaburgacı Yaşar Usta'ya gittiği ortaya çıktı. Kaburgacı Yaşar Usta, CHP'li Karalar'ı elleriyle beslediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.