Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüte eleman kazandırdıkları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan 24 şüpheliden adliyeye gönderilen 22'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüte eleman kazandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik önceki gün Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2'si Suriye vatandaşı 24 kişiden adliyeye sevk edilen 22'sinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ülkelerinde devam eden iç savaşta terör örgütü YPG/PKK saflarında yer aldıkları ileri sürülen Suriyeli zanlılar M.M.A. ve F.M.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Nisan'da Adana ve Şanlıurfa'da 26 adrese şafak vakti operasyon düzenlemiş, aralarında örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2 Suriyeli'nin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.



