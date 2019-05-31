Adana ve Kayseri'deki fuhuş operasyonu Gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı

ADANA (AA) - Adana ve Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlından 4'ü tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 22 kişinin yakalanması için Adana ve Kayseri'de çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı. Polisler daha sonra firari 4 zanlıdan 2'sini de yakalayarak ilçeye getirdi. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konulurken, gözaltındaki 20 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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