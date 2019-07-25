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Adana ve Ankara'da aranan cinayet zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı

Adana'da dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin katil zanlısı, olayın ardından kaçtığı Şanlıurfa'da yakalandı- Bu kişinin ifadesi doğrultusunda, 2017'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı ve bir vatandaşın öldürüldüğü olayın zanlısı da kentte sahte kimlikle saklandığı evde operasyonla gözaltına alındı

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:57
Adana ve Ankara'da aranan cinayet zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Adana'da dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin katil zanlısı, olayın ardından kaçtığı Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda, 2017'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlısı da kentte sahte kimlikle saklandığı evde operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün gece Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatın kaybeden Bahattin Erol'un katil zanlılarından E.G'nin araçla Şanlıurfa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

Şüpheli, Adana polisinin de desteğiyle kent girişindeki kontrol noktasında yakalandı.

E.G'nin ifadesi doğrultusunda, Adana'daki olay yerinde bulunan bir kişinin daha Şanlıurfa'da olduğunu belirleyen ekipler, zanlının saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Kendisini İ.E. olarak tanıtan şüpheli A.G, eve düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen A.G'nin, 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı ve bir vatandaşın yaşamını yitirdiği olayın zanlısı olduğu tespit edildi.

Zanlıların Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:57
  1. cinayet zanlıları
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