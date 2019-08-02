0553 313 94 23

Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör Turgut’a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:26
Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör Turgut’a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti.


Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan, Rektör Danışmanlarından Doç. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. Cumhur Kırılmış, Adıyaman Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Turgut’a yeni görevinde başarılar dileyen Demirtaş, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Vali Demirtaş, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Turgut’a teşekkür etti.


Demirtaş, “Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan değerli hocamıza hayırlı olsun demek için buradayız. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Prof. Dr. Mehmet Turgut Adıyaman’ın yetiştirdiği önemli bir hekim ve bilim adamıdır. Kısa süre zarfında çok önemli hizmetler yapacağından şüphemiz yok. Göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı da ayrıca teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” dedi.


Turgut ise, Demirtaş’a ziyaret ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ederek, “Bir dönem Adıyaman’da çok güzel hizmetlere imza atarak ilimizde hoş bir sada bırakan kıymetli Valimiz Mahmut Demirtaş’a ziyaret ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görev yaptığı Adana ilimizde de Adıyaman’ımızda olduğu gibi önemli çalışmalara imza attığını görüyoruz. Başarısının daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:26
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin TL ödüllü Hackathon Yarışması
    1. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    2. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    3. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    4. Çankaya’da yaz temizliği
    5. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    6. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    7. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    8. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    9. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    10. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    11. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    12. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    13. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    14. AB'de perakende satışlar yükseldi
    15. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    16. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    17. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    18. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    19. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    20. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    21. İstanbul Ticaret Üniversitesi..
    22. Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni..
    23. Fabrika içinde 4 metre yükseklikten..
    24. Şişmanlık beyni yaşlandırıyor
    25. "ABD'de 45 bin dolara iş yeri açma..
    26. İşte etkisiz hale getirilen üst düzey..
    27. TİM Başkanı Gülle: “Cumhuriyet..
    28. Çanakkale'de kayıp zihinsel engelliyi..
    29. Şuhut’ta Cami, Çocuk ve Aile Buluşması
    30. Kuzey Kore 8 günde üçüncü deneme
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin