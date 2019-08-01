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Adana Valisi Demirtaş,Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
Adana Valisi Demirtaş,Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.


AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın ağabeyi Mehmet Aydın’ın cenaze törenine katılmak üzere Adıyaman’a gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tören öncesi Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.


Adana Valiliği görevinden önce Adıyaman Valiliği görevini yürüten ve Adıyaman’da çok önemli çalışmalara imza atarak halkın büyük sevgi ve saygısını kazanan Mahmut Demirtaş’a, belediye ziyaretinde Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu eşlik etti.


Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş ile Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Adana Valisi Demirtaş, 31 Mart seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç’a ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmasında, Adıyaman’daki görevi süresince önemli çalışmalara imza atan Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
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