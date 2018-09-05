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Adana Valiliğinden şarbon iddialarına yönelik açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Adana'da Şarbonlu Et" konulu haberler üzerine konunun muhataplarıyla görüşüldüğünü ve incelemelerde bulunulduğunu belirten Adana Valiliği, kentte yaşanan şarbon iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:58
Adana Valiliğinden şarbon iddialarına yönelik açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Adana Valiliği, kentte şarbon vakası yaşandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Adana'da Şarbonlu Et" konulu haberler üzerine 4 Eylül'de Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde şarbon hastalığı şüphesi olan etlerle ilgili Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan bu kişilerlerle görüşüldüğü belirtildi.

"İLİMİZDE ŞARBON VAKASI GÖRÜLMEMİŞTİR"

Açıklamada, görüşme neticesinde bu kişilerin hissedarları ile birlikte almış oldukları büyükbaş kurbanı, Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bir kasap tarafından kestirilip kendilerine ait hisselerini Pozantı'ya getirdikleri ve kendileri ile birlikte bir çok kişinin bu etten yediklerini beyan ettikleri, iki kişinin elleri üzerinde yaralar çıkması üzerine sağlık kuruluşuna şarbon şüphesiyle başvurduklarının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan tetkik ve yaralardan alınan örneklerde şarbon hastalığına neden olan bakteriye rastlanamadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda işletmelerde yapılan kontrollerde hastalığa ait herhangi bir emare ve bildirim yapılmamıştır. Mersin'de kesilen kurbanın Adana'nın Pozantı ilçesine getirilip hissedarlar ve komşuları tarafından tüketildiği, tüketenlerin hastalık şüphesi üzerine sağlık kuruluşlarına başvurdukları, sağlık kuruluşu tarafından da şarbon ile ilgili bir bulgu tespit edilmediği belirlenmiştir. İddia edildiği gibi Adana ilimizde şarbon vakası görülmemiştir."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:58
  1. Mersin
  2. Adana Valiliği
  3. Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
  4. şarbonlu et
  5. şarbon vakası

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