0553 313 94 23

Adana Valiliğinden "dolandırıcı" uyarısı

Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

22 Mart 2019 Cuma 16:17
Adana Valiliğinden "dolandırıcı" uyarısı

Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, vali, vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.


Vatandaşların bu tür dolandırıcılara karşı uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Adana Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun; vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle “yardım” adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünün 0322 458 83 27, İl Emniyet Müdürlüğünün 155 veya İl Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarına ihbarda bulunması önemle rica olunur.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Kahtalı ve Çakır, MTB’yi ziyaret etti
    1. Milletvekili Kahtalı ve Çakır, MTB’yi..
    2. BM'den Arakanlı Müslümanların iadesi..
    3. Beylerderesi Göletinde su tutulmaya..
    4. Medya Okulu İstanbul’da final yaptı
    5. Ticaret Bakanı Pekcan: "Son 10 yılda..
    6. Vali Gül’den Medical Park Gaziantep..
    7. Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri..
    8. Danimarka’da aşırı sağcı liderden..
    9. Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla..
    10. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    11. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    12. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    13. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    14. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    15. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    16. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    17. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    18. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    19. Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok..
    20. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    21. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    22. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    23. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    24. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    25. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    26. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    27. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    28. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    29. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    30. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev