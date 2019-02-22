0553 313 94 23

Adana Valiliğinden "dolandırıcı" uyarısı

Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:12
Adana Valiliğinden "dolandırıcı" uyarısı

Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, vali, vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.


Vatandaşların bu tür dolandırıcılara karşı uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından, valimiz başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimleri kullanılarak iş adamları ve hayırsever vatandaşların ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Adana Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun; vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle ’yardım’ adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü’nün 0322 458 83 27, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 155 veya İl Jandarma Komutanlığı’nın 156 numaralı telefonlarına ihbarda bulunması önemle rica olunur."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce çarptı sonra tekme tokat dövdü
    1. Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce..
    2. İzmir’de belediye otobüsü otomobille..
    3. Kayseri’deki kongrede canlı yayında..
    4. Ağrı’da Erol Parlak Güzel Sanatlar..
    5. Reyhanlı saldırısının yakalanan..
    6. Bilecik’te umre yolcuları kutsal..
    7. Taner Öcal: “Bu hafta bir galibiyet..
    8. Sağlık Bakanlığından Bilecik’e 7 adet..
    9. Başkan Bakıcı’ya ziyaretler
    10. Osmanlı’da Kültür ve Sanat Konferansı
    11. Diyarbakır’da trafik kazası: 6’sı..
    12. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "31..
    13. Karlar eridi, Atatürk’ün silüeti..
    14. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam 15..
    15. Başkan Bakıcı miniklerin doğum günü..
    16. Gaziantep’te akıl almaz kaza: 1 yaralı
    17. Kızıldaş’dan Yamaç ve Narmikan..
    18. Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam..
    19. Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş..
    20. 3 muvazzaf asker hakkında yakalama..
    21. Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü
    22. Cumhur İttifakı’nın Dikili adayının..
    23. Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı..
    24. Sokaktaki yavru köpeklere öğrenciler..
    25. Bilecik yerli otomobil fabrikasını..
    26. Ali İhsan Sofuoğlu’nun kardeş acısı
    27. Başkan Kocadon, Yatağan Bencik’i..
    28. Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı..
    29. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    30. MSB'den şehit asker için başsağlığı..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?