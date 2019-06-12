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Adana Valiliği saldırısına ilişkin davada karar

Valilik otoparkına 2016'da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu 3 sanık toplam 1100'er yıl hapse çarptırıldı- Davada ayrıca, 18 sanığın 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 4 sanığın beraatine, 1 sanığın ise davasının düşürülmesine karar verildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:37
Adana Valiliği saldırısına ilişkin davada karar

ADANA (AA) - Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu 3 sanık toplam 1100'er yıl hapse çarptırıldı, 18 sanığın ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 10'u tutuklu 26 sanıktan bazıları ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıklar M.K, A.S, E.E. ve G.E'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, diğer sanıkların üzerlerine atılı suçlar yönünden cezalandırılması yönündeki görüşünü yineledi.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik, savunmasında, suçlamaları reddederek, valilik saldırısıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Savunması alınan tutuklu sanıklardan Adnan Çoban da saldırıyla ilgisi ve örgütsel bir konumunun olmadığını öne sürdü.

Kimseden herhangi bir talimat almadığını iddia eden Çoban, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen'in "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kasten adam öldürme", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle toplam 1100'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Hasan Vural, İbrahim Ortaç, Selahattin Ortaç, Zahir Yeşilgöz, Medya Ortaç, Mehmet Çelik, Vedat Bağış, Mulkiye Tekin, Bedriye Tan, Murat Tan, Sultan Tan, Gurbet Vural, Adnan Çoban, Dindar Kaplan, Nuri Bağış, Zeynep Turan, Hasan Bağış ve Veysi Tan ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti sanıklar M.K, A.S, G.E. ve E.E'nin delil yetersizliğinden beraatine, sanık Çiçek Karabulut'un ise ölümü nedeniyle davasının düşürülmesine karar vererek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:37
  1. Adana
  2. hüküm
  3. karar
  4. Valilik saldırısı davası

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