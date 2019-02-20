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Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava

Valilik otoparkına 2016'da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 12'si tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:34
Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 12'si tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik, savunmasında suçlamaları reddederek, valilik saldırısıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

PKK terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını öne süren Çelik, ''Ben esnafım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklardan İhsan Taşdelen de saldırıyla ilgisinin ve örgütsel bir konumunun olmadığını savundu.

Taşdelen, diğer tutuklu sanık Eyüp Çelik'ten herhangi bir not almadığını ileri sürerek, "Benim bu terör örgütüyle bir alakam yoktur. Kimseden talimat almadım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Hasan Vural ise PKK terör örgütüne yardım etmediğini belirterek, "Valilik saldırısıyla ilgili bilgim yoktur. Mahkemenin önceki celselerinde de belirttiğim gibi ben terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." diye konuştu.

Duruşma savcısı ise dosyadaki delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıklar Mehmet Çelik ve Vedat Bağış'ın ev hapsiyle tahliyesine, haklarında yakalama emri bulunan sanıklar Hüseyin Ortaç ve Mehmet Sıddık Yılmaz yönünden dosyanın ayrılmasına ve diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Heyet ayrıca, suçtan zarar görme ihtimalinden dolayı Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın şahsen müdahil olma talebinin kabulüne de karar verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:34
  1. Adana Valilik saldırısı davası
  2. Adli Kontrol
  3. Savunma
  4. tefrik kararı
  5. tutuklu sanıklar

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