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"Adana Üreten Kadın Festivali" başladı

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından Adana’da ilk kez düzenlenen ‘Üreten Kadın Festivali’ başladı.

15 Mart 2019 Cuma 17:05
"Adana Üreten Kadın Festivali" başladı

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından Adana’da ilk kez düzenlenen ‘Üreten Kadın Festivali’ başladı.


75. Sanat Galerisinde düzenlenen “Adana Üreten Kadın Festivali” Adana Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan İŞKAD Başkanı Berman Mantı, “Bu festivalde yola çıkarken bizim için sadece bir proje olan bu girişim üreten kadınlarımızı, onların emeklerini, eserlerini, çabalarını, mücadelelerini, isteklerini görünce proje kelimesi bir davaya, kadın kelimesi üretime, istek kelimesi coşkuya ve çok kıymetli katılımlarınızla bu düşünce bir festivale dönüştü. İŞKAD olarak tek bir arzumuz var. Üreten kadınlarımızın önündeki bulutu kendi ellerimizle dağıtmak, tüm kadınlarımıza öncülük edip, iş ve üretim yolunu açmaktır” diye konuştu.


Aralık ayında en az 300 kadınla daha büyük bir festival hazırlığı yapacaklarını belirten Mantı, “Kadınlarımız tek başlarına okyanusları aşmışlar, fırtınalara meydan okumuşlar, sıra sadece bir dereyi geçmeye kalmış. İşte biz de bu derede sadece bir köprü olalım istedik. Bu yetenekli kadınlarımızdan aldığımız ruh ve kadın dostu tüm kurumlarımızdan gördüğümüz destek ile Adanamızı üretim ve tasarım üssüne çevirme gayreti ve cesareti içerisindeyiz” dedi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ise Adana’da ilklerle karşılaşmaya tanışmaya alıştıklarını ve Üreten Kadın Festivali’ne destek verenlere teşekkür etti. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, kadınlarla ilgili daha çok şey yapılması gerektiğini belirterek, “Kadınlar daha çok istihdamda, siyasette ve iş hayatında olmalılar. Övünmek gibi olmasın belediyemiz kadınlar tarafından yönetiliyor. Stantları gezdim hediyelik eşya yapma konusunda kadınlarımız çok etkili. Bu ürünlerle kentimizi turizm kenti yapacağız. Siz de yaptıklarınızı turistlere satıp inşallah çok para kazanacaksınız” ifadelerini kullandı.


Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ise Adana’nın üreten kadınlarının salonu doldurduğunu belirterek, “Bir dahaki festivalleri daha büyük salonlarda yapmamız gerekiyor. Bizim amacımız kadınların evlerinde emek çekilen göz nuru olan ürünleri gelire dönüşsün. Destek veren emek veren herkese teşekkür eder İŞKAD’ı bu etkinliğinden dolayı kutluyorum” dedi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise Adanalı kadınların çok önemli bir işi başardıklarını kaydederek, “Kadınlarımız iş yaşamının içinde erkeklere göre yüzde 50 daha az yer alıyor. Kadınlarımızın sadece yüzde 25’i iş yaşamında yer alıyor. Burdan ‘her köyde bir okul her okulda bir öğretmen’ projesi başlatma çağrısında bulunmak istiyorum” şeklinde konuştu.


Festivale katılan üreten kadınlar arasında düzenlenen “En İyi İşçilik Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından protokol standları gezdi.


İŞKAD Adana Üreten Kadın Festivali “En İyi İşçilik Yarışması” Jüri Üyeleri; Beyhan Demirtaş, Yurdanur Kıyar, Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Doç. Dr. F. Engin Alpat, Meral Altınkaya ile Belkıs Yakıcı’dan oluştu.


17 Mart Pazar günü 18.00’da sona erecek festivalin açılışına CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, TÜİK Müdürü Orhan Deha Dede, ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Recep Kurtoğlu’nun yanısıra davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:05
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