Adana Şehir Hastanesine "dijital sertifika"

ADANA (AA) - Adana'da kamu-özel iş birliği modeli ile hizmete giren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini esas alan teknolojinin kullanımı kapsamında 6. seviye dijital hastane sertifikası almaya hak kazandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak ABD'de kurulan, Amerika, Avrupa ve Asya kıta yapılanmaları bulunan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğunun (Healthcare Information and Management System - HIMSS) üst düzey yetkilileri, dijitalleşme çalışmaları gerçekleştiren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner ve Türkiye Direktörü İlker Köse ile diğer yetkililerden oluşan heyete, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi Muhammed Salih Çevik eşlik etti.

Heyetle eczane, kalp ve damar cerrahi servisi, enfeksiyon servisi, acil kadın doğum servisi, radyoloji, kan transfüzyon birimi, yeni doğan yoğun bakım, laboratuvar ve ameliyathaneler başta olmak üzere tüm birimler gezildi. Heyet üyeleri, incelemelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 6. seviye dijital hastane sertifikasını almaya hak kazandığını açıkladı.

HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini esas alan teknolojinin kullanımını ifade eden dijital hastane kavramının önemine dikkat çekerek, "Bu kapsamda tüm koşulları yerine getirerek 6. seviye sertifika almaya hak kazanan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve tüm çalışanlarını kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Köse, büyük ölçekli hastanelerde dijitalleşme süreçlerinin daha zor olduğunu vurgulayarak, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilerleyen dönemde, dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen HIMSS 7 sertifikasyonunu da alacağına inandığını belirtti.

- Dijital hastane

Sağlık Bakanlığının uygulamasına göre dijital hastane, hastane bilgi yönetim sistemi, dijital tıbbi kayıtlar, PACS, dijital tıbbi arşiv, barkod, RFID teknolojileri, ilaç ve malzeme takibi, mobil ve tablet bilgisayarlar, tıbbi teknolojiler, bina, enerji, aydınlatma teknolojileri ve bilgi sistemleri, haberleşme sistemleri, veri, ses, görüntü ve multimedya teknolojileri, tele tıp, tele-eğitim, sanal otopsi, sanal ameliyat, sanallaşma, yönetim hizmetleri, danışmanlık, yönlendirme, bahçe, otopark ve her çeşit entegre hizmetler gibi yönetim unsurlarının yer aldığı tam entegre hastane olarak kabul ediliyor.



