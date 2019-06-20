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Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları

Adana Sarıçam'da inşa edeceğimiz 2135 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belli oldu. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. İşte Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçlarına göre isim listesi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları

Adana Sarıçam'da inşa edeceğimiz 2135 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belli oldu. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. İşte Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçlarına göre isim listesi.

TOKİ tarafından belirlenen takvime göre, Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2135 konut projesi kapsamında yer alan konutların "Hak Sahipliği Kurası " Noter huzurunda Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Adana Sarıçam projesinde peşinat tutarları 16 bin 600 TL ile 40 bin 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. Adana Sarıçam projesinde ödenmesi gereken taksit tutarları ise 275 TL ile 1567 TL arasında değişiklik gösteriyor.

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
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