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Adana sarıçam Buruk 823 konut projesinde son durum nedir?

Adana sarıçam buruk TOKİ evleri 823 adet evler ne zaman teslim edilecek? sorusu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. 2+1 daireler için hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek.

30 Temmuz 2019 Salı 09:15
Adana sarıçam Buruk 823 konut projesinde son durum nedir?

Adana sarıçam buruk TOKİ evleri 823 adet evler ne zaman teslim edilecek? sorusu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. 2+1 daireler için hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek.

Adana sarıçam Buruk 823 konutlarının teslim tarihine ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu projenin geçici kabulü yapılarak onaylanmıştır.

Onaylı projesinde bulunan 4 km'lik kanalizasyon hattı yüklenici firma tarafından, 6 km'lik deşarz hattı ise ASKİ tarafından yapılmıştır.

Kalan 4 km'lik kısımın yapılması için ASKİ ile görüşmeler devam etmekte olup alternatif güzergahlar konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.” denildi. 3+1 daireler için hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; yüzde 10 peşinat bedeli için 96 ay vade, yüzde 15 peşinat bedeli için 108 ay vade, yüzde 25 peşinat bedeli için 120 ay vade ile taksitlendirilecek.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:15
  1. Adana sarıçam Buruk 823 konut projesinde son durum nedir?

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