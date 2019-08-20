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Adana Sarıçam Buruk TOKİ 283 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Adana Sarıçam Buruk 283 konutlarının ne zaman teslim edileceği hak sahipleri tarafından merak edilmekte.

20 Ağustos 2019 Salı 12:26
Adana Sarıçam Buruk TOKİ 283 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Adana Sarıçam Buruk 283 konutlarının ne zaman teslim edileceği hak sahipleri tarafından merak edilmekte.  

Adana Sarıçam Buruk 283 TOKİ ne zaman teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. 283 konutluk Adana Sarıçam Buruk TOKİ Evleri’nde satışa çıkan dairelerin 14’ü 2+1 planında inşa edilmiş. Bu dairelerin büyüklükleri net 78 metrekare. 2+1 dairelerin fiyatları 153.433 TL ile 168.982 TL aralığında. Projede satışa çıkan 44 daireden 30’u ise 3+1 planında inşa edilmiş. Bu dairelerin büyüklükleri ise net 97 metrekare. 3+1 dairelerin fiyatları ise 177.093 TL ile 212.054 TL aralığında değişiyor. TOKİ bu projesinde alıcılara yüzde 10 peşin ödemelerde 96 ay, yüzde 15 peşin ödemelerde 108 ay ve yüzde 25 peşin ödemelerde 120 ay taksit imkanı tanıyor.

Başvuru şartları ise şöyle;

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması

T.C. vatandaşı olması

18 yaşını doldurmuş olması

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılmış olması.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:26
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