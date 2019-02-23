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‘Adana Resmine Bak’tı

Adana’da 5 sanat kurumu, ilk kez birlikte resim sergisi açtı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:00
‘Adana Resmine Bak’tı

Adana’da 5 sanat kurumu, ilk kez birlikte resim sergisi açtı. Sergi öncesi ünlü ressam ve dağcı Ahmet Merey bir konferans verdi.


Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde AÇS, Altınoran, Ç.Ü. Kokart, Vagabond açılan sergiden önce İstanbullu ünlü ressam ve dağcı Ahmet Merey bir konferansı verdi. 1870’lerden günümüze, dört nesildir devam eden ve son neslin temsilcilerinden Ahmet Merey ’in sahip çıkarak yönettiği aile koleksiyonu barkavizyon üzerinden izleyicilere gösterirken koleksiyonculuk yolculuğunu da anlattı.


“Beş Sanat Kurumu İlk Kez Birlikte” karma resim sergisi hakkında verilen bilgide ise, amacın Adanalı ressam, koleksiyoner ve sanatsever üçlüsünü sanat eserleri ile buluşturmak, Adana’ya yeni ve genç koleksiyonerler kazandırmak ve ortak alanda bilgi alış-verişinde bulunmak olduğu ifade edildi. Sergiye katılan ressamların sergide satılan eserlerden elde ettikleri gelirin yarısını Adana Ressamları ve Resimleri dokümanter filminin hazırlanacağı, envanter çıkarılacağı, e-kitap ile ölümsüzleştirilerek Adana ressamları ve resimlerini ülke genelinde tanıtmaya ve İstanbul’a taşımaya aracı olunacağı kaydedilerek, “Tüm bunlar siz Adanalı sanatsever kişi ve kurumların, sergideki resimlerden satın alarak hazırlanacak, kitaba katkıda bulunmanızla mümkün olacaktır. Bu sergi başlangıç olsun, gelin hep birlikte Adana resmine iyi bakalım” denildi.


Sergiye Mehtap Atıl, Salime Kaman, Güzin Akdemir, Meftune Çeken, Sevinç Kökenler, Şerife Ballı, Etem Çalışkan, Haluk Uygur, Ayber Hastürk, Mesut Dikel, Claudia Üzelgeçici, Mustafa Üzelgeçici, Kerem Atar, Semiha Yıldırım, Soner Zağıl, İbrahim Takaslan, Melis Yılmaz, Rahime Korkut, Ali Raşit Karakılıç, Mehmet Emre, Nermin Levent, Murat Özbakır, Nihal Canatar, Sibel Ener, Berk Kaya, Ayla Seyman, Müslüm Teke ve Özgür Aktaş eserleri ile katıldı.


Sergi açılışına CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Altınoran Sanat Derneği Başkanı Tansu Hastürk, Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz ile çok sayıda sanatsever katıldı.


AÇS, Altınoran, Ç.Ü. Kokart, Vagabond Üyesi 28 ressamın açtığı sergi 3 Mart 2019 tarihine kadar izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:00
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