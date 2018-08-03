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Pembe Panter lakaplı Ayşe kimdir? Pembe Panter yakalandı mı?

Adana emniyeti son dakika gelişmesi olarak zina şebekesine operasyon yaptı.Adana'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. yakalandı. ‘Pembe Panter’ lakaplı Ayşe B.’nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerden sosyal medyadan görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de saptandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:02
Pembe Panter lakaplı Ayşe kimdir? Pembe Panter yakalandı mı?

Adana emniyeti son dakika gelişmesi olarak zina şebekesine operasyon yaptı. Adana'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. yakalandı. ‘Pembe Panter’ lakaplı Ayşe B.’nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerden sosyal medyadan görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de saptandı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.’nin, ‘fuhuş yapmak’ ve ‘fuhşa yer temini etmek’ suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:02
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