Adana Otogarı’nda bayram hareketliliği başladı

Adana’da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirlerarası otobüs terminalinde de hareketlilik başladı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Adana Merkez Otagarı’nda yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, denize kıyısı olan tatil yörelerini tercih etti. Kentte öğrenim gören öğrenciler ise tatillerini aileleriyle geçirmek için otogarın yolunu tuttu.

Biletler günler öncesinden tükenince otobüs firmaları yoğunluğun fazla olduğu Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi kentlere ek seferler düzenledi. Tatil planlarını önceden yapan vatandaşlar biletlerini internet üzerinden alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulamadı.

Ramazan Bayramı tatili süresince yoğunluğun devam edeceği öğrenilirken, otobüs firmaları tarafından ek seferlerin artırılacağı bildirildi.