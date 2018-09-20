Bugün Adana nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Adana ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Adana nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Adana'da size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

Aladağ Eczanesi Aladağ

Sinanpaşa Mah. İnönü Cad.

Aran Eczanesi Ceyhan

Ulus Mah. Hastane Cad. No.

Ceyhan Eczanesi Ceyhan

Hastane Cad. No.

Beyza Eczanesi Çukurova

Mahfesığmaz Mah. 79105 Sok.

Batu Eczanesi Çukurova

Toros Mah. 67 Sok. No:2 Halitoğulları Apt. Zemin

Duygu Eczanesi Çukurova

Yurt Mah. 71525 Sok. Şerife Tanıl Apt. A Blok

Aytül Eczanesi Çukurova

Belediyeevleri Mah. 84212 Sokak

Yılmaz Eczanesi Feke

İslam Mah. Ulus Cad.

Erdoğan Eczanesi İmamoğlu

Hürriyet Mah. 706 Sok.

Yörük Eczanesi Karaisalı

Yeni Mahalle Zahit Akdağ Caddesi

İskele Eczanesi Karataş

Yenı Mah. Atatürk Cad. 4 Sok.

Atıcılar Eczanesi Kozan

Aslanpaşa Mh. Aşağı Çarşı Mah No.

Gezer Eczanesi Kozan

Adana Cad.

Öztürk Eczanesi Pozantı

Zafer Mah. İnönü Cad.

Özge Kayı Eczanesi Pozantı

Akçatekır Mah. Toros Cad.

Saimbeyli Eczanesi Saimbeyli

Islam Mah. Tufanbeylı Caddesı

Bizim Eczanesi Sarıçam

Esentepe Mah. 3002 Sok. No:

Gülşah Eczanesi Seyhan

Yenibaraj Mah. H. Ömer Sabancı Cad.

Valiyolu Eczanesi Seyhan

Cemalpaşa Mah. 63002 Sok. No:4/b Alman Hastanesi

Özveren Eczanesi Seyhan

Yeşilyurt Mah Karaafat Cad.

Vilayet Eczanesi Seyhan

Tellidere Mah. 72081 Sok.

Nergiz Eczanesi Seyhan

Sarıhamzalı Mahallesi 14 Sokak No. 15 Sarıhamzalı

Tekin Eczanesi Seyhan

Barış Mah. Aydınlar Cad.

Şükran Eczanesi Seyhan

2000 Evler Mah Bülent Ecevit Bulvarı H. Ayşe Apt Altı 19/a 2000evler Asm

Atalı Eczanesi Seyhan

Pazarlar Cad. Kocavezir Mah. Aziz Pamukçu İşhanı No.

Evin Eczanesi Seyhan

Gülbahçesı Mah. Obalar Cad. No:585

Su Eczanesi Seyhan

Akkapı Mah. Dağlıoğlu Sok.

Mihrap Eczanesi Tufanbeyli

İstiklal Mh. Girne Cd.

Güneş Eczanesi Yumurtalık

Dervişiye Mah. Atatürk Cad. No:77/ Z

Bereket Eczanesi Yüreğir

Çamlıbel Mh. 30 Sok.

Ragıp Metin Eczanesi Yüreğir

Yavuzlar Mah. Kışla Cad.

Bolat Eczanesi Yüreğir

Dadaloğlu Mah. 39. Sok. Sedef Apt. A Blok Zemin

Gizer Eczanesi Yüreğir

Güneşli Mh. 12. Sk.