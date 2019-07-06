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Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Adana’da uyuşturucu satıcılarına 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:12
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Adana’da uyuşturucu satıcılarına 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde 970 gram esrar, 271 gram eroin, 84 adet extacy hap, 150 adet captagon hap, 311 adet sentetik hap, 128 gram sentetik kannabinoid, 28 kök kenevir, 11 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:12
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