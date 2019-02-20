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Adana Müzesi’ne ödül

Adana Müzesi, Shining Star Awards 2019 Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri” kapsamında “En Başarılı Müze ve Örenyeri” ödülünü kazandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
Adana Müzesi’ne ödül

Adana Müzesi, Shining Star Awards 2019 Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri” kapsamında “En Başarılı Müze ve Örenyeri” ödülünü kazandı.


Turex Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve Türkiye eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan “Shining Star Awards 2019 Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri” İstanbul’da gerçekleştirilen gala ile sahiplerini buldu.


Düzenlenen Shining Star Awards’da Adana Müzesi’nin “En Başarılı Müze ve Örenyeri” kategorisinde ödül almasıyla ilgili bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevindeyken Adana Müzesi’nin kente kazandırılmasında büyük emekleri olan Ömer Çelik’e ve Adana milletvekillerine teşekkür etti.


Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel potansiyeli ile ülkemizin güzide şehirlerinden biri olan Adana’nın her alanda gelişip kalkınması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Vali Demirtaş, bu hususta tüm kamu kurum ve kuruşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
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