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Adana merkezli yasadışı bahis operasyonunda 33 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:43
Adana merkezli yasadışı bahis operasyonunda 33 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları ve kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurtdışına aktararak devleti zarara uğrattıkları değerlendirilen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana, Mersin, Hatay ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.


Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheli şahıslara ait 5 araç ile 428 banka hesabı ve ikametlerinde tespit edilen çok sayıda dijital materyale Sulh Ceza Hakimliği kararı gereğince el konuldu.


Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Adana’da kurdukları ofis üzerinden yer sağlayıcısı yurt dışında olan sitelere internet yolu ile ülkemizden erişim sağlayıp yasa dışı bahis oynattıkları, paravan olarak kurdukları şirket hesaplarına aktarma sağlayarak elde edilen haksız kazancı akladıkları, ATM’lerde ‘cep bank’ yöntemi ile vatandaşların bahis için yatırmış olduğu paraları çekerek nakit olarak KKTC’ye götürdükleri değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:43
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