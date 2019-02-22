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Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlıdan 7'si tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 09:22
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlıdan 7'si tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 19 Şubat’ta Adana merkezli 11 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 37'si ise “tutuklama” talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 7'si tutuklandı, 30'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda daha önce adliyeye sevk edilenlerle tutuklanan şüpheli sayısı 18 oldu.

Gözaltındaki 32 zanlının işlemleri sürüyor.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da 19 Şubat'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 108 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından evvelsi gün adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan 11'i tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü salıverilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:22
  1. Şırnak
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Gaziantep
  7. Çanakkale
  8. Aydın
  9. Antalya
  10. Adıyaman
  11. Adana
  12. operasyon
  13. yasa dışı bahis

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