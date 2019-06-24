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Adana merkezli terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın kent yapılanması bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
Adana merkezli terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın kent yapılanması bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7’si 18 yaşından küçük suça teşvik edilen çocuk, 8’i kadın olmak üzere 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda geçtiğimiz hafta Adana, Antalya, Niğde ve Mardin’de düzenlenen şafak operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.


Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) tarafından 2 yıl önce oluşturulmaya başlanan ve 11 Haziran’da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin katılımıyla Ankara’da oluşumu tamamlanan gençlik meclisi üyesi oldukları öğrenildi.


Zanlıların PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.


Türkiye’de ilk kez bu yapılanmaya yönelik yapılan operasyonda 71 gram esrar, 655 gram patlayıcı, 281 ateşleme fitili, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 5 pompalı tüfek ve örgütsel doküman ele geçirildi.


İçlerinde HDP Adana Gençlik Meclisi İl Temsilcisi N.D., meclis üyeleri ve mahalle sorumlularının da olduğu 34 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
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