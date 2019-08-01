Adana merkezli tefecilik operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda 9 zanlı daha yakalandı.

Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Gözaltında tutulan 4'ü kadın 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek bulunan merkez Çukurova ilçesindeki lüks evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdikleri belirtildi.

Çetenin elebaşılarından olduğu öne sürülen Mustafa Yavuz M'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen kişilere tanıdıkları vasıtasıyla kredi ayarladığı, babası Bayram M'nin temlik yoluyla senetleri sattığı, annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M'nin imzalatılan senetlerde alacaklı konumda bulundukları iddia edildi.

- Operasyon

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından dün haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü kadın 15 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlemiş, elebaşılardan olduğu iddia edilen M.Y.M. ve A.Ş'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlıyı yakalamıştı.

Merkez Çukurova ilçesinde etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen lüks evin çevresi ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek bulunduğu tespit edilmişti. Beslenmesi yasak olan pitbull ve dogo Arjantin cinsi olduğu belirlenen 5 köpek, belediye yetkililerince barınağa götürülmüştü.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan kişilere tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyen şebekenin, bunun karşılığında maaşların kendi hesaplarına yönlendirilmesini sağladıkları ancak vadettikleri parayı vermeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilmişti.

Şebekenin, hesaplarına yönlendirilen parayı çekerek 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdıkları öne sürülmüştü.