Adana merkezli operasyon! Aralarında kadınlar da var
Adana merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 4'ü kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.18 Ocak 2019 Cuma 11:26
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
JÖH'te katıldı
Adresleri tespit edilen 8 zanlıya yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan firari zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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