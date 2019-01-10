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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 09:59
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2 gün önce kent merkezi ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, aralarında avukat, ev kadını ve örgütün kapatılan kurumlarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe gönderilen şüpheli 4 kadın tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüpheliler arasındaki Canan B'nin tutuklu eski Adana Emniyet Müdür Yardımcısı İ.B'nin eşi olduğu ve kocası adına kayıtlı hattan ByLock'u kullandığı iddia edildi.

Operasyon sırasında adresinde bulunamayan firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 6 kişiyi yakalamak için Adana ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, zanlılardan 5'ini gözaltına almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:59
  1. 5 şüpheli
  2. Adana
  3. Bylock
  4. FETÖ/PDY
  5. operasyon

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