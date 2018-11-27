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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Adana merkezli 10 ilde asker, öğretmen, mühendis 37 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 Salı 10:13
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28’i aktif görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonla 26 şüpheliyi yakaladı.

Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu iddia edildi.

Şüphelilerden geri kalan 11'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:13
  1. "askeri mahrem" yapılanma
  2. 10 il
  3. Adana
  4. FETÖ/PDY
  5. operasyon

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